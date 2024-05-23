«أدنوك» تستحوذ على 10 % من مشروع للغاز الطبيعي في موزمبيق

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك» عن استحواذها على حصة شركة «غالب» البالغة 10 % في امتياز المنطقة 4 من حوض «روفوما» في موزمبيق، ويعد هذا الاستحواذ إنجازاً مهماً ضمن استراتيجية الشركة للنمو الدولي.

وستُمكّن هذه الخطوة «أدنوك» من الاستفادة من احتياطيات الغاز والمشاريع التي من المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن سنوياً.

ويعد هذا الاستثمار الاستراتيجي الأول لأدنوك في موزمبيق، ويأتي ضمن جهود الشركة لتوسعة محفظة أعمالها.

ويعد مشروع «كورال ساوث» الأول من نوعه في أفريقيا وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3.5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.. ومن المتوقع أن يُنتج مشروع «كورال نورث» المُقترح تطويره 3.5 ملايين طن إضافية سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من خلال محطة عائمة تستخدم لمعالجة وتسييل الغاز الطبيعي.

وتم تصميم محطة «روفوما» البرية للغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 18 مليون طن سنوياً، بحيث تعمل بالاعتماد على الكهرباء، مما سيسهم بشكل كبير في خفض كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال المُنتَج في المحطة مقارنةً بالمعايير القياسية في القطاع.

ويمثل حقل «روفوما» العملاق أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات الـ 15 الماضية.

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