قمة «إنتيغريت ميدل إيست» تناقش الذكاء الاصطناعي وتأثيراته

المصدر: دبي - البيان

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اختتم معرض «إنتيغريت ميدل إيست 2024»، الحدث الأبرز في مجال التقنيات السمعية البصرية والإعلام، في يومه الثاني، محادثات قمة «إنتيغريت ميدل إيست» حول تكامل الذكاء الاصطناعي وتطوره، والتي أقيمت خلال المعرض في مركز دبي التجاري العالمي بهدف توفير منصة تشجع التعلم والتواصل في مجال التقنيات السمعية البصرية.

وتخللت محادثات القمة في يومها الثاني والأخير موضوعات حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات السمعية البصرية، شملت حلقات نقاشية عن «دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج الموسيقى» و«تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية الهجينة في تجارب السرد القصصي» و«فن تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي ومستقبل المحتوى المرئي التجريبي» و«مستقبل الذكاء الاصطناعي في تصميم مساحات العمل والبيئة المبنية».

وبحث المتحدثون وخبراء الصناعة النمو الكبير واللافت للذكاء الاصطناعي في مجال التقنيات السمعية البصرية، إضافة إلى الاتجاهات التكنولوجية الحالية التي تحدث تغييرات جذرية في سير الأعمال والعمليات التجارية والمؤسسية.

كما تضمنت القمة مجموعة من الحلقات النقاشية والكلمات الافتتاحية والمحادثات، والتي شملت جلسات متنوعة تحت عنوان «تقنية خرائط الإسقاط» و«مستقبل تصميم مساحات العمل» و«الاستفادة من التكنولوجيا السمعية» و«اللوحات الرقمية في المدن الذكية» و«أهمية الإعلانات الرقمية خارج المنزل في المزيج التسويقي الحديث».

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