98.8 ألف درهم إنفاق الأسرة في الإمارات بالعام الأول من عمر الطفل

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف معرض بيبي إكسبو، أول فعالية عالمية متخصصة بالأمومة والطفولة والرضّع في الشرق الأوسط، عن نتائج الاستبيان الجديد الذي أجرته شركة سينسوس وايد لصالح المعرض. وأفاد الاستبيان بأن الأسر في الإمارات تنفق مبلغ 98,880 درهماً وسطياً على المنتجات والمعدات والخدمات خلال العام الأول لأطفالهم.

وينطلق المعرض يوميّ 24 و25 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأظهرت الدراسة الأخيرة أن 19% من الأهالي في دولة الإمارات ممن شملهم الاستبيان أنفقوا أو خططوا لإنفاق ما بين 55 ألف درهم و110 آلاف درهم خلال السنة الأولى من أعمار أطفالهم، ما يشير إلى الأولويات المتنامية لأساليب التربية الحديثة والالتزام المالي الذي يقدمه الأهالي لضمان رفاهية أطفالهم ونموهم.

وقالت آشلي لويد، الشريكة المؤسِسة لمعرض بيبي إكسبو: «يتزايد عدد سكان الإمارات ويتزايد الطلب على منتجات الأطفال والمعدات والخدمات المخصصة لحديثي الولادة، وأشار الاستبيان إلى أن متوسط الإنفاق عند الأهالي في دولة الإمارات يبلغ 98,880 درهماً خلال السنة الأولى لأطفالهم، ما يمنح العلامات التجارية الجديدة فرصة كبيرة لدخول السوق وتلبية الطلب».

وتوفر هذه النتائج معلومات قيّمة للقطاع بشكل عام تسهم في فهم الاحتياجات والأولويات المتنامية للأهالي في دولة الإمارات، بدءاً من العلامات التجارية وتجار التجزئة والموزعين.

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