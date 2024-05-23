«سيدات أعمال دبي» يعزز مهارات عضواته في الطباعة والتصوير

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت شركة «كانون» العالمية في مجال حلول التصوير المبتكرة بنجاح حملة «ومن هو امباور»، والتي أطلقتها بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي. وتوج البرنامج الذي استمر لمدة شهرين بفعالية ختامية أقيمت مؤخراً في غرفة تجارة دبي، حضرها المشاركون في المبادرة وثلة من روّاد عالم الطباعة والتصوير وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجلس سيدات أعمال دبي وشركة «كانون».

وأعربت نادين حلبي، مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، عن سعادتها بالنجاح اللافت الذي حققته المبادرة من خلال التعاون مع «كانون»، وأشارت إلى أن هذه المبادرة تُمثل شهادة حية على قوة الشراكة في تمكين المرأة، مؤكدة أن التعاون بين مجلس سيدات أعمال دبي و«كانون» قد مهد الطريق نحو مزيد من الفرص والشمولية في قطاعي الطباعة والتصوير.

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