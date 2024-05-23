«سانيا» الصينية تطلق حملتها الترويجية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت مدينة «سانيا» الواقعة بمقاطعة هاينان في الصين حملتها الترويجية في دبي، التي تستعرض من خلالها مع شركائها أبرز الفرص والإمكانات التي تقدمها «سانيا» في صناعة السياحة، حيث عقدت سانيا فعالية لترويج السياحة الخارجية في الشرق الأوسط لعام 2024 في فندق أتلانتس بدبي بحضور أكثر من 60 شركة معنية بالسفر ووسيلة إعلامية في الشرق الأوسط.

وأقام مجلس سانيا للسياحة مهرجان سانيا للأغذية في دبي، وأسبوع سانيا للتبادل والترويج للأغذية والثقافة، وفعالية للترويج السياحي، وزيارات عمل لممثلي الجمعيات السياحية والغرف التجارية في دبي وغيرهم. وهي المرة الأولى التي تزور فيها سانيا المنطقة لإقامة فعالياتها».

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