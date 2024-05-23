«حاسبة التوفير» لمساعدة المسافرين لحجز رحلات الصيف

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت سكاي سكانر عن نتائج أحدث أبحاثها بناءً على الإصدار المحدّث من أداة حاسبة التوفير، والتي أفادت بأن 92% من المسافرين في دولة الإمارات يخططون لقضاء عطلة خارج الدولة خلال فصل الصيف، إلا أن 49% من السكان لم يحجزوا حتى الآن وجهاتهم لقضاء العطلة الصيفية.

ويشكل التردد أحد أهم الأسباب في عدم حجز المسافرين لرحلاتهم، فغالباً ما تبلغ نسبة التردد في تحديد تاريخ الرحلات (51%) بينما تبلغ (35%) في تحديد الوجهة، كما أشارت البيانات إلى أن المسافرين من دولة الإمارات يبحثون عن أفضل عروض السفر، حيث قال 40% منهم إنهم ما زالوا يحاولون إيجاد أفضل العروض، بينما ينتظر 22% منهم الاستفادة من عروض اللحظة الأخيرة، وهو ما يؤكد اعتماد المسافرين طرقاً ذكية لحجز رحلاتهم خلال هذا الصيف.

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