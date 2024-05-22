معهد «تشارترد» يناقش تحديات قطاع المشتريات وسلاسل التوريد

المصدر: دبي - البيان

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عقد معهد «تشارترد» مؤتمراً سنوياً، استضاف فيه رواد قطاع المشتريات، للاستماع إلى أهم قادة الفكر في العالم ومناقشة أكثر القضايا إلحاحاً.

والتي تواجه المتخصصين في قطاع المشتريات وسلاسل التوريد.

وقال سام أشامبونج، المدير العام لمعهد «تشارترد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أصبحت الحاجة في ظل التحديات الاقتصادية، التي نواجهها اليوم، إلى التعمق في القضايا الأكثر إلحاحاً بشكل حيوي في مهنتنا هذه، فإن مهنة المشتريات وسلاسل التوريد تواجه أن يتطلب منها أن تجد الحلول الفعالة.

وتقدم الدعم للمؤسسات للتغلب على كل الضغوط الجديدة، التي تواجهها. ولهذا السبب كان من المفيد جداً عقد هذا المؤتمر لرواد قطاع المشتريات لتمكينهم من زيادة وعيهم وفهمهم لاتجاهات الصناعة وتحدياتها».

وأضاف سام أشامبونج: «تعد إدارة قطاع المشتريات واحدة من أهم الأقسام داخل الشركة، لذلك أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقدر ونحتفل بأولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم، ويسعدنا أن نرى عدداً قياسياً من المتخصصين في مجال المشتريات والتوريد الإقليميين المرشحين لإثبات التميز في هذه المهنة، وكانت فرصة رائعة للاحتفال بهم».

وتم عقد ندوات ذات موضوعات رئيسية، بما في ذلك: «بناء العلامة التجارية للمشتريات وكيف تصبح قائداً موثوقاً لقطاع المشتريات في منطقة الشرق الأوسط»، و«التحفيز من أجل التغيير: القيادة الفعالة في زمن التغيير السريع»، و«القوى العاملة للمستقبل: تجربة الموظف والاحتفاظ بأفضل المواهب».

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