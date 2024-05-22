«راكز» تستضيف طلاب من معاهد تعليمية مرموقة ضمن برنامجها للتدريب الوظيفي

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أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن بدء المرحلة الثانية من برنامجها للتدريب الوظيفي .

وذلك اعتباراً من شهر مايو ولغاية أغسطس، واستقبلت «راكز» عدداً من الطلاب الموهوبين الذين ينتمون إلى معاهد تعليمية مرموقة تشمل كليات التقنية العليا في رأس الخيمة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة ستيرلينغ فرع رأس الخيمة وجامعة الشارقة.

ومن المخطط أن يكتسب الطلاب المتخصصون في التسويق والذكاء الاصطناعي والتمويل وتطوير التطبيقات وشبكات تقنية المعلومات وحلول الأعمال والعلاقات الدولية خبرة عملية واسعة في مختلف الإدارات والأقسام التابعة لراكز مثل التسويق والمالية وتقنية المعلومات والإدارة وعلاقات العملاء والموارد البشرية والاستراتيجية تحت إشراف مهنيين وموظفين من ذوي الخبرة يتيحون لهم فرصة الحصول على معلومات عملية في غاية الأهمية، بالإضافة إلى مهارات مهنية تمهد لهم الطريق لدخول سوق العمل فور تخرجهم.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لـ «راكز»: نفخر بدعم الجيل القادم من المهنيين وتزويدهم بكافة الخبرات والتجارب العملية لصقل مهاراتهم كجزء من التزامنا الراسخ بتنمية الكوادر الشابة والوطنية وإعدادهم لسوق العمل، وندرك أهمية التجربة العملية ودورها في تأهيل الطلاب وإتاحة الفرص الملائمة لهم للتعلم والتطور لتمكينهم من دخول سوق العمل العالمي والذي يشهد تنافسية عالية. ونتطلع إلى أن نشهد إسهامات الطلاّب وابتكاراتهم في سوق العمل قريباً.

وأضاف: نظمت «راكز» أيضاً حفلاً بمناسبة إتمام المرحلة الأولى من برنامج التدريب الوظيفي بنجاح، حيث ضمت الدفعة الأولى طلاب كليات التقنية العليا من تخصصات حلول الأعمال والإعلام التطبيقي وشبكات تقنية المعلومات وتطوير تطبيقات تقنية المعلومات.

من جهتها، قالت عائشة سليمان، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير لدى «راكز»: تتمثل مهمتنا في تعزيز النمو التعليمي وتوفير تجارب عملية واقعية وإتاحة فرص تدريب متنوعة بشكل منتظم من أجل إعداد الكفاءات لسوق العمل في المستقبل. ويسرنا استقبال الكوادر الموهوبة في «راكز» وتسجيل ملاحظاتهم وأفكارهم المبتكرة بما يعود على «راكز» بالنفع، حيث نسعى لتوفير بيئة عمل محفزة تمكنهم من تعزيز معرفتهم ومهاراتهم على النحو الذي يُعدّهم لمسيرة مهنية ناجحة.

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