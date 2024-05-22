جلسة حوارية بين «بيئة أبوظبي» و«تريندز»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات وهيئة البيئة – أبوظبي، أمس، جلسة حوارية بمقر الهيئة، بهدف بحث آفاق التعاون البحثي المشترك في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ناقشت الجلسة، التي حضرتها الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وعدد من الباحثين والخبراء من الجانبين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المركز والهيئة في مجالات الاستدامة والبيئة، والاستفادة من خبرات المركز البحثية الواسعة في مجال الدراسات الاستقصائية واستطلاعات الرأي، وتصميم وبناء البرامج التدريبية المتخصصة.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية البحث العلمي في معالجة قضايا المناخ والبيئة، ودوره في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاروا إلى أن التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية ضروري لتعزيز قدرات البحث العلمي وتوجيهه نحو إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

وتناولت الجلسة أيضاً بحث مبادرات مشتركة بين «تريندز» وهيئة البيئة – أبوظبي في مجال الاستدامة والبيئة، وتحديد مجالات التعاون المستقبلي، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة.

وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون البحثي المشترك بين «تريندز» وهيئة البيئة – أبوظبي، وتحديد خطط مستقبلية للتعاون في مجالات الاستدامة والبيئة، واستطلاعات الرأي، والتدريب.

وتسعى الجهتان من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كرائدة في مجال الاستدامة والبيئة.

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