«جي أر سي» السويسرية تتوسع بافتتاح فرع في دبي للإنترنت

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت شركة «سويس جي أر سي» Swiss GRC برنامج حوكمة المخاطر والامتثال المصمم لتلبية الاحتياجات الفريدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار التوسع الاستراتيجي للشركة مع افتتاح فرع جديد ومكتب تشغيلي لها في مدينة دبي للإنترنت.

وتخطط «سويس جي أر سي» لاستثمارات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشمل هذه تطوير وإطلاق صندوق أدوات GRC الكامل باللغة العربية، تدريب الشركاء في القنوات، المشاركة في مبادرات التسويق، وتوسيع قوتها العاملة في مكتب دبي.

وقال بيسفورت كوكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «نحن متحمسون للغاية لتقديم خدماتنا في منطقة الشرق الأوسط». تم تصميم حلولنا خصيصاً لهذه المنطقة، وصندوق أدوات GRC هو شهادة على ذلك، كونه أول برنامج GRC باللغة العربية مصمم خصيصاً للعلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف راجيف دوت، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ خلال فعالية نظمتها الشركة أمس في دبي: «المنطقة لديها مشهد تنظيمي جيد، ونعتقد أن «سويس جي أر سي» يمكن أن تساعد الكيانات على التنقل فيه بأمان. تأتي هذه التوسعة في الوقت المناسب، ونحن نتطلع إلى إقامة قاعدة قوية في المنطقة».

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