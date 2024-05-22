معرض الإمارات للإطارات الصينية ينطلق الاثنين بمشاركة 300 عارض

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق الاثنين المقبل في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات، الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنظمه شركة «انتر كوميرس إكسبو» وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، وسط مشاركة 300 مصنع وشركة صينية متخصصة في إنتاج وصناعة الإطارات، وقطع غيار السيارات، والمعدات والإكسسوارات، بزيادة بلغت نحو 130% مقارنة بدورة العام الماضي.

وجاء الإعلان عن تفاصيل انعقاد الدورة الثالثة للحدث، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته «انتر كوميرس إكسبو»، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، ووانغ دونغ، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء شاندونغ للخدمات اللوجستية الخارجية (تشينغداو)، وليو جوان، الرئيس التنفيذي لشركة شاندونغ، ويانغ شيويه، ممثل مكتب أعمال شاندونغ في غرب آسيا وأفريقيا، وتشو رونتشينغ، مدير قسم شركة «إنتر كوميرس إكسبو» إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ويعتبر المعرض أحد أكثر فعاليات الإطارات ومكونات السيارات الصينية شمولاً في المنطقة، حيث تغطي دورة 2024 من المعرض، العديد من القطاعات، تشمل مجموعة من أحدث قطع غيار وإكسسوارات السيارات، ومنتجات الإطارات والبطاريات، وإلكترونيات السيارات ومعدات الصيانة، وأبرز حلول تكنولوجيا السيارات، والابتكارات الحديثة المستخدمة في عالم قطع غيار السيارات.

وأكد جمال سعيد بوزنجال على أهمية معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات، كونه يشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل التجاري والتعرف إلى جديد قطاع الإطارات وقطع غيار المركبات، وإتاحة الفرصة للمصانع والشركات والعلامات التجارية الصينية المتخصصة في هذا القطاع لتعزيز حضورها وانتشارها في مختلف أسواق دول المنطقة، وهو ما يعكسه النمو الكبير في عدد المشاركين بالحدث، مشيراً إلى حرص غرفة الشارقة على مواصلة دعم المعرض وتمكينه من لعب دور مهم في دعم قطاع تجارة قطع غيار السيارات الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الدولة والمنطقة، وتعزيز قدرته على مواكبة الطلب المتزايد على مبيعات المركبات وتحديثها، من خلال دوره في تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بقطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط مع المصنعين الصينيين، ولاسيما أن الحدث يجمع تحت سقفه كبرى الشركات الصينية والإقليمية المتخصصة في التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والتركيب.

من جانبه، أشار ليو جوان إلى أن نمو نسبة العارضين المشاركين في معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات يمثل تأكيداً على النجاح الذي يحققه المعرض ويعكس التوسع القوي الذي يشهده سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن الحدث أصبح يُشكل أحد أفضل المنصات في المنطقة لعرض أحدث قطع غيار وإكسسوارات السيارات ومنتجات الإطارات والبطاريات، ومعدات الصيانة، وأبرز حلول تكنولوجيا السيارات، والابتكارات الحديثة والخدمات المستخدمة في عالم قطع غيار السيارات.

ويجمع معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات تحت سقفه كبرى الأطراف الفاعلة الرئيسية في سوق خدمات ما بعد البيع وسلاسل التوريد الصينية، بما في ذلك الشركات المتخصصة في التصنيع وورش تصليح هياكل السيارات، وتجار التجزئة والوكلاء، ومصنعو السيارات، وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال قطع غيار السيارات وملحقاتها.

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