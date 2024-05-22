1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في جلسة منتصف الأسبوع

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم، في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

وحسب بيانات الأسواق فقد توزعت السيولة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و582 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 4489.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 33.3 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.45 تريليون درهم، بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.76 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و688.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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