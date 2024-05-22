اختتام معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS 2024 بحضور قياسي ومشاركين بارزين

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت بنجاح الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية(EVIS 2024) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. أقيمت الفعالية من 20 إلى 22 مايو وجذبت آلاف الزوار وحصلت على تقييمات استثنائية، مؤكدة مكانتها كحدث رئيسي في صناعة المركبات الكهربائية.

قدمت شركة Lucid Motors، وهي لاعب رئيسي في سوق المركبات الكهربائية، تأثيراً ملحوظاً في الحدث من خلال عرض نموذج Lucid Air المعروفة بقدراتها الرائعة للقيادة الطويلة، يحيث يحتفى بـ Lucid Air كأكثر المركبات الكهربائية فخامة وكفاءة، إذ توفر مدى مذهل يصل إلى 840 كم لكل شحنة. وبعد أن تم التعريف بها كأفخم مركبة كهربائية في العالم لثلاث سنوات متتالية، تتطلع Lucid Motors الآن إلى التوسع في سوق الإمارات بخطط لفتح استوديوهات عبر الإمارات.

كما أبرزت شركة Techera ابتكاراتها في الحدث، حيث قدمت خدمةWechargeللتنقل ومجموعة من شواحن المركبات الكهربائية AC وDC، وأجهزة BESS بجانب حلول الطاقة الشاطئية فائقة الكفاءة. لفتت المنتجات البحرية، بما في ذلك الدراجات المائية الكهربائية والمحركات الخارجية الكهربائية، اهتماماً كبيراً، ولإضافة المزيد من الجاذبية، لفت عرض السيارة الكلاسيكية Austin Arrow الانتباه وجذب الزوار.

عكس المهندس ناصر علي البحري، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للمعارض والمؤتمرات، على نجاح القمة، قائلاً: "لقد تجاوزت الاستجابة الهائلة والتعليقات الإيجابية من قمة هذا العام توقعاتنا. إنها شهادة على مستقبل مشرق لسوق المركبات الكهربائية. نحن مسرورون بالحماس والالتزام بالابتكار الذي أظهره جميع المشاركين."

وفرت EVIS 2024 منصة ديناميكية لقادة الصناعة لاستكشاف أحدث الاتجاهات، وتبادل الأفكار، وتجربة التكنولوجيات التي تشكل مستقبل النقل. مع برنامجها الواسع ومشاركتها الدولية، أبرزت القمة التزامًا قويًا بالتنقل الكهربائي وحلول النقل المستدامة على مستوى العالم.

مع اختتام EVIS 2024، يستمر التشويق في البناء لحدث العام المقبل. لقد أكدت العديد من المنظمات بالفعل مشاركتها في النسخة القادمة، مما يشير إلى استمرار النمو والاهتمام بالمشهد المتطور للتنقل الكهربائي. هذا الحماس المستمر يؤكد أهمية EVIS كمنتدى رائد لعرض الحلول المبتكرة وتعزيز تقدم الصناعة.

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