9 صفقات كبيرة على سهم «بي إتش إم كابيتال» في سوق دبي بـ207.5 ملايين درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، تنفيذ 9 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة «بي إتش إم كابيتال».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 59.5 مليون سهم بقيمة 207.5 ملايين درهم بسعر تنفيذ 3.49 دراهم للسهم الواحد.

وخلال الجلسة، ارتفعت أسهم الرمز كوربوريشن 7.14%، والإمارات ريم للاستثمار 1.57%، وبنك المشرق 1.05%، ودبي التجاري 0.98%، وإمباور 0.68%.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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