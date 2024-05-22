مسابقة "تشاتلز آند مور للتصميم" بالتعاون مع "مهرجان دبي للمفروشات" تعود في نسخة العام 2024

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فرصتكم المنتظرة لتصميم الأريكة الأكثر روعةً في دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد النجاح الكبير والمشاركة الملفتة في النسخة الافتتاحية منها، أعلنت "تشاتلز آند مور" تعاونها مجدّداً مع "مهرجان دبي للمفروشات" لإطلاق مسابقة "تشانلز آند مور للتصميم 2.0" لهذا العام. هذه المسابقة المبتكرة تشكل دعوةً إلى جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها للمشاركة في تحدٍّ إبداعيّ يهدف إلى تصميم الأريكة الأكثر روعةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي.

في العام 2023 أعلنت "تشاتلز آند مور"، الشركة الرائدة في مجال قطع الأثاث والديكور وبيعها بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع "مهرجان دبي للمفروشات" لإطلاق أوّل مسابقةِ من نوعها على الإطلاق للتصميم في دولة الإمارات، حملت عنوان "مسابقة تشاتلز آند مور للتصميم"، كان الهدف منها تحفيز المبدعين من المصمّمين والمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة تصوّر تصميم الكرسي الشهير من "تشاتلز آند مور" الذي يحمل الشعار المميّز & لهذه العلامة التجارية الرائدة. ولهذا العام، أضفت "تشاتلز آند مور" على هذه المسابقة بعداً إضافياً حداثياً، من خلال الدعوة إلى ابتكار تصميمٍ بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

في هذا السياق، أكد "أدريان شو"، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاتلز آند مور" على أهمية مثل هذا الحدث الإبداعيّ المبتكر قائلاً: "مع تزايد حضور الذكاء الاصطناعي في قطاع التصميم على المستوى العالميّ، بات من الضروري أن نوظّف إمكاناته الفائقة في خدمة إبداعاتنا، من خلال دمج إمكانات وآفاق الذكاء الاصطناعي بمسابقتنا لهذا العام، سعياً منا ليس إلى تعزيز مجالات الإبداع فحسب، بل أيضاً إلى رعاية أصحاب المواهب في الدولة، من الذين يعتمدون على التكنولوجيا ويستخدمون أحدث التقنيات لترجمة أفكارهم، لتسليط الضوء على الموقع الرياديّ الذي تحتلّه دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، وعلى تبنّيها التقنيات الحديثة ومواكبتها كل جديدٍ فيها على المستوى العالمي".

من جانبه، قال "محمد فراس عريقات"، مساعد نائب الرئيس- إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة": "يشكل "مهرجان دبي للمفروشات" احتفاليةً مميّزة ودائمة بالمشهدية النابضة بالحيوية لعالم الأثاث والديكور الداخلي في دبي، كما يوفّر منصةً فريدةً من نوعها وبالغة الأهمية لعرض أحدث الاتجاهات الناشئة في عالم التصميم والديكور الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار التقنيات والابتكارات التي باتت حاضرةً في صلب هذا القطاع. وتُعتبر شراكاتنا مع العلامات التجارية الرائدة جزءاً لا يتجزأ من التزامنا بمواكبة التطوّر في مختلف المجالات، ومنها "تشاتلز آند مور" التي تشاركنا الرؤية ذاتها في دعم نموّ قطاع التجزئة في عالم المستلزمات المنزلية، وتكريس موقع دبي كوجهةٍ رائدة في مجال التصميم والابتكار. من هذا المنطلق يسعدنا هذا العام أيضاً مواصلة تعاوننا في النسخة الثانية من "مسابقة تشاتلز آند مور للتصميم"، بهدف التعريف بالمواهب المحلية التي تشكل ثروةً لا تُقدّر بثمن، والتشجيع في الوقت ذاته على اعتماد التقنيات المبتكرة في مجال التصاميم المنزلية".

"مسابقة تشاتلز آند مور للتصميم 2.0" بالتعاون مع "مهرجان دبي للمفروشات"، تشكل فرصةً استثنائية لتحفيز المشاركين فيها على توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في خدمة تصميم وتصنيع أريكةٍ مميّزة، تفرض حضورها وتستحقّ لقب الأريكة الأكثر روعةً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبرز ميزات "مسابقة تشاتلز آند مور للتصميم 2.0":

• الجائزة الكبرى: مكافأة نقدية بقيمة 50,000 درهم بانتظار الفائز في هذه المسابقة، إلى جانب عرض التصميم الفائز داخل صالة عرض "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات".

• تصنيف الإصدار المحدود: سيتمّ وضع ملصقٍ خاص على التصميم الفائز، وعرضه كمنتج محدود الإصدار داخل متجر "تشاتلز آند مور" في "مول الإمارات".

• حقوق الملكية الفكرية: إذا اعتمدت "تشاتلز آند مور" التصميم الفائز منتجاً تجارياً، يحصل مصمّمه على عمولةٍ بنسبة 2%.

• الوصيف: يحصل الفائز بالمرتبة الثانية على قسيمةٍ شرائية من "تشاتلز آند مور" بقيمة 10,000 درهم.

هيكلية المسابقة:

انطلاقاً من عدم وجود شرط للفئة العمرية للمشاركين في هذ المسابقة، ينبغي على المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم تصاميمهم عبر الموقع الإلكتروني، مرفقة بملفات التصميم الثنائية والثلاثية الأبعاد، عبر الرابط الخاص على موقع "تشاتلز آند مور". وعلى المشاركين كذلك الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالخيارات المحدّدة للقماش والمواد والألوان التي توفرها هذه العلامة التجارية.

يتمّ استقبال طلبات المشاركة حتى 16 يونيو 2024، مع دعوة جميع المصممين والمقيمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استكشاف قدراتهم الإبداعية وإمكاناتهم في التصميم المدعم بقدرات الذكاء الاصطناعي. لتقديم طلبات المشاركة في هذه المسابقة، وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: https://www.chattelsandmore.com/design-contest

حول مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" هي إحدى مؤسسات "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي"، وتتولى مسؤولية تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات في دبي، وتعزيز مكانة دبي كوجهةٍ سياحية عالمية المستوى، مع أنشطة وفعاليات عائلية متنوّعة على مدار العام، إلى جانب مهرجانات التسوّق وغيرها.

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