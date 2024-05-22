سعيد خرباش: 3 معايير أساسية لتحكيم التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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قال سعيد خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة دبي للثقافة والفنون عضو لجنة التحكيم في التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي في فئة الفن: نركز في التحكيم في هذه الفئة على معايير أساسية تتمثل في المخرج للصور الفنية ثم السرعة من ناحية الوقت والجودة والمدخلات في نظام الذكاء الاصطناعي وما هي المدخلات التي أدخلها المتسابق لإخراج المخرج بشكل مميز، والمعيار الأخير يتعلق بالإبداع في المخرج نفسه وهذا الأمر مهم جداً، فقد يكون المخرج جميل جداً لكنه تقليدي من دون إبداع، وهنا نركز في هذا المعيار على كيفية إبداع المتسابق، والتناغم بين المعايير، والتي تحكم على قوة المخرج.

تنافس

وأشار إلى أن التصفيات النهائية شهدت في اليوم الختامي تنافس 3 متسابقين في كل فئة من الفئات الثلاث التي يتضمنها التحدي، ضمن جولات تنافسية تم تحدي فائز واحد في كل فئة بناءً على معايير تحكيم الفئة، لافتاً إلى أن اليوم الأول من التحدي خضع فيه المتسابقون إلى 4 تحديات وتم اختيار 3 منهم في كل فئة للتصفيات النهائية.

وأوضح سعيد خرباش أن استخدامات الذكاء الاصطناعي اليوم باتت في مختلف المجالات، وأن خوض هذا التحدي يسهم في تنمية المواهب الواعدة وتشجيعها على الإبداع والابتكار عبر توظيف التقنيات الحديثة انطلاقاً من دبي ودولة الإمارات، وهذا بدوره يسهم في خلق فرص جديدة، وتعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المستقبل، إلى جانب تسريع التحول المطلوب في مختلف المجالات بما يعزز تحقيق النجاح والتقدم وتطوير الحلول المبتكرة التي تصمم المستقبل عبر تبني هذه التقنيات الجديدة.

وأشار إلى أنه بفئة الفن تم طرح تحديات عدة أمام المتسابقين، وهم يختارون الشخصية الخيالية مثل الشخصيات في الكارتون والشخصيات القديمة في التاريخ العربي، وتم فتح المجال أمامهم لإطلاق العنان لإبداعاتهم، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي اليوم بات مهماً جداً ويفيد الفنانين في بعض المسابقات، وهناك لوحات عملت بطريقة الذكاء الاصطناعي وهي لوحات فنية متميزة.

وقال: إن هذا التحدي منصة تجمع أصحاب المواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، وشهد مشاركة عالمية واسعة من أهم الخبرات والمواهب الواعدة في مجال هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي، لافتاً إلى أن هذا التجمع العالمي الذي ستستضيفه دبي سيشكل مناسبة مهمة للتعريف بأفضل المهارات المستقبلية في عالم الذكاء الاصطناعي.

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