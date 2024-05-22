غرف دبي تستعرض المزايا التنافسية لدبي أمام 2,500 مشاركاً في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة برواندا

المصدر: البيان

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شاركت غرف دبي في فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة الرواندية كيغالي بمشاركة أكثر من 2,500 مشاركاً تقدمهم رؤساء أفارقة ومسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيون لكبرى الشركات العالمية والأفريقية.

وبرزت المشاركة اللافتة لوفد غرف دبي في المنتدى حيث شارك رئيس الوفد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في جلسة حوارية تفاعلية، في حين نظمت الغرف لقاءً جانبياً استعرضت فيه المزايا التنافسية لدبي، والقيمة المضافة التي توفرها خدماتها لدعم الشركات الأفريقية في التوسع إلى أسواق العالم من بوابة دبي، ودعم الشركات الأفريقية في تعزيز روابطها الاستثمارية والتجارية مع الشركات العاملة في دبي.

وعقد وفد غرف دبي كذلك عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وفود حكومية إفريقية، وشركات متعددة الجنسيات تمثل كبرى المؤسسات الأفريقية والعالمية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

وحملت الجلسة النقاشية التي شارك فيها مدير عام غرف دبي عنوان "عقدٌ حاسم للتجارة البينية الأفريقية: هل تنجح اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في تحقيق المطلوب؟"، حيت استعرض سعادته في مداخلته الدور الهام الذي تلعبه دبي كبوابة تعزز الروابط التجارية بين أفريقيا والعالم، ومساهمة المكاتب التمثيلية لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في توطيد شراكة القطاع الخاص في دبي مع نظيره في الأسواق الأفريقية.

وتدير غرفة دبي العالمية حالياً 7 مكاتب تمثيلية خارجية في القارة الأفريقية، وهو أعلى عدد من المكاتب الخارجية للغرفة في منطقة محددة، مما يعكس الاهتمام المتنامي بالأسواق الأفريقية، ومكانة أفريقيا كشريك استراتيجي تجاري واستثماري حيوي بالنسبة للقطاع الخاص في إمارة دبي.

وقد استحوذت الأسواق الأفريقية على حوالي 13.3% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية مع العالم في العام 2023، مرتفعة من 8.9% خلال العام 2014، في حين يتوقع أن ترتفع تجارة دبي غير النفطية مع أفريقيا خلال الأعوام المقبلة مدفوعةً بعوامل عديدة أبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وكان بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، قد افتتح أعمال المنتدى في دورته الحادية عشرة، والذي تنظمه مجموعة "جون أفريك" الإعلامية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، ويعتبر أحد اكبر منتديات الأعمال المتخصصة بالشأن الأفريقي. وركز المنتدى على قضايا الاستثمار والمناخ وتكنولوجيا المعلومات والاندماج الاقتصادي والبنية التحتية والتجارة والذكاء الاصطناعي.

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