197 مليار درهم مساهمة القطاع الصناعي في عام 2023

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الأرقام الإحصائية التي عرضتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم أن مساهمة القطاع الصناعي في الدولة، ارتفع من 132 مليار درهم في عام 2020 إلى 197 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2023، بواقع زيادة وصلت إلى 65 مليار دهم، وبنسبة نمو بلغت 49%.

وحول أبرز قطاعات الصناعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، فقد أوضحت الاحصائيات أن "البتروكيماويات" يأتي على راس القائمة، بنسبة مساهمة بلغت 22%، ثم "المنتجات المعدنية المشكلة" بواقع 16%، ثم "المعادن الأساسية" بنسبة 10%.

وأكدت الاحصائيات أن الصادرات الصناعية شهدت ارتفاعاً بنسبة 60% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، حيث سجلت ارتفاع من 117 مليار درهم في عام 2020 إلى 187 مليار درهم في عام 2023، بواقع زيادة وصلت إلى 70 مليار درهم.

وتأتي "المعادن الأساسية" و"الأغذية والمشروبات" على مقدمة أبرز الصادرات الصناعة في عام 2023، بنسبة 16%، ثم "المعادن ومواد البناء" بواقع 15%، ومن ثم "البتروكيماويات والبلاستيك" بنسبة 12%، تليها "الذهب والمجوهرات" بنسبة 10%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز