دبي الرقمية تعلن عن جناح دبي في جيتكس أفريقيا 2024

المصدر: البيان

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أعلنت دبي الرقمية عن مشاركة دبي في معرض جيتكس أفريقيا 2024 والذي يقام في مدينة مراكش في المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة بين 29- 31 مايو الجاري، بحضور ومشاركة دولية رفيعة المستوى من القارة الإفريقية ومن مختلف دول العالم.

وتنظم دبي الرقمية "جناح دبي" في هذا الحدث والذي يضمن إضافة إلى دبي الرقمية عدد من الجهات الرائدة في التحول الرقمي وهي شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة مياه وكهرباء دبي، ودبي للاقتصاد والسياحة، والدفاع المدني بدبي، وجمارك دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وموانئ دبي العالمية، ويشهد الجناح عرض مجموعة من أهم مشاريع ومبادرات دبي في مجال التحول الرقمي ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الواعد، باعتبارها بوابة للريادة والتميز في هذا المجال وتتمتع بسمعه راسخة على مستوى المنطقة والعالم.

معلقاً على هذه المشاركة المتميزة، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "نرى في مثل هذه الفعاليات الدولية منصة مهمة للمشاركة والحضور، وتأتي مشاركتنا في "جيتكس أفريقيا" ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في الإمارات التي تأخذ في عين الاعتبار دعم جهود الدول الصديقة في القارة الأفريقية الرامية إلى تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومستدامة. هذه المشاركة تتيح لنا التعرف على الفرص المتاحة في مجال التحول الرقمي في أفريقيا، ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق والاستثمار في هذا المجال بين دولة الإمارات والدول الأخرى المشاركة في الحدث".

وأضاف سعادته: "نفخر في دبي بما تحقق على مستوى التحول الرقمي والحكومة الرقمية، ولقد استطعنا تحقيق قفزات نوعية وأضحى لدينا كم كبير من الخبرات المتراكمة والإنجازات النوعية التي رسخت مكانة دبي وجهة عالمية جاذبة لكبريات الشركات الراغبة في توسيع نطاق عملها ولأهم العقول والكفاءات في هذا المجال. ونتطلع من خلال هذه المشاركة أيضاً إلى الاطلاع على أهم المستجدات والتطورات في مجال التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة جهود التحول الرقمي الشامل في دبي وفي دولة الإمارات بشكل عام".

ويشهد جناح دبي في الحدث الكشف عن جملة من المبادرات والمشاريع النوعية، فضلاً عن تنظيم سلسلة من اجتماعات العمل واللقاءات التي يحضرها ممثلو الجهات الحكومية المشاركة وكذلك مع صناع القرار في شركات القطاع الخاص بهدف اكتشاف آفاق التعاون والشراكة.

هذا ويشهد الحدث مشاركة 130 دولة وسيعمل على تعزيز التبادلات والتعاون، مما يعزز مكانته ودوره ليصبح منصة رئيسية للابتكار والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

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