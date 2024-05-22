سلطان الجابر: برنامج المحتوى الوطني ساهم في احتفاظ السوق الوطني بـ67 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج المحتوى الوطني ساهم منذ إطلاقة في تحقيق نجاحات عملاقة وكبيرة في جهود دولة الإمارات، لدعم مشاريع الصناعة الوطنية والاستثمار، مشيراً إلى أن المشروع استطاع في إعادة تحويل مصادر تمويلية كبيرة، واحتفاظ السوق والاقتصاد الوطني، بنحو 67 مليار درهم خلال عام 2023.

وقال، خلال رده في جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم: «جزء كبير من هذه الأموال كانت تذهب إلى خارج الدولة، واليوم نجح البرنامج في الإبقاء على تلك الأموال بداخل السوق الوطني»، مضيفاً أن «البرنامج عمل على خلق المئات من الفرص الاستثمارية للشركات الصغير والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين».

ونوه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بأن المشروع كان له مساهم مهمة في توطين سلاسل الامداد الخاصة بالقطاعات المرتبة بالأغذية والأدوية، وبرامج التدريب، فضلاً عن توفير فرص وظيفية لنحو 16 ألف مواطن.

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