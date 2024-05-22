تعاون بين دبي الجنوب والدار العقارية لتطوير منشأة لشركة «كونيه+ناجل» للخدمات اللوجستية

المصدر: البيان

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أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، والدار، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونهما لتطوير منشأة جديدة لشركة «كونيه+ناجل»، الشركة العالميّة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستيّة، وذلك في «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصّصة بالكامل للتجارة الإلكترونيّة في دبي الجنوب.

وتقع هذه المنشأة على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، ويسهل الوصول إليها عبر ممر لوجستي مخصص، فيما يجري تشييدها بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين دبي الجنوب والدار، لتطوير مرافق لوجستية راقية من الفئة الأولى ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب. ومن المتوقع أن يتم تسليم المنشأة لشركة «كونيه+ناجل» بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة 22,915 مترًا مربعًا، وتتضمن مساحات مكتبيّة ومستودعات، حيث ستقدم الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث وخدمات التجارة الإلكترونية ومناولة البضائع.

وتم تصميم المنشأة لتلبية معايير شهادة LEED الفضية من خلال دمج منهجيات التصميم التي تعزّز الوظائف والأداء، وميزات توفير الطاقة. فيما ستستخدم أرضياتها نظامًا مبتكرًا يشتمل على ألياف فولاذية عالية الأداء، بما في ذلك تلك المستمدة من الكابلات وأسلاك الإطارات منتهية الصلاحية والمعاد استخدامها، مما يضمن المتانة والحدّ من البصمة الكربونية.

وتمّ توقيع الاتفاقيّة في المقرّ الرئيسي لدبي الجنوب، بحضور كلّ من محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وجوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقاريّة، ولي أيونز، المدير العام لشركة «كونيه+ناجل» في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وأعرب محسن أحمد عن سعادته بالشراكة مع «كونيه+ناجل»، مشيراً إلى أنّ الشركة ستستفيد من البنية التحتيّة المتطوّرة في دبي الجنوب والخدمات المخصّصة لتعزيز حضورها في المنطقة والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستيّة على المستوى الإقليمي. وقال: «تربطنا شراكة استراتيجيّة مع شركة الدار، وملتزمون باستقطاب أبرز الشركات الرائدة في الصناعة لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، وتحديداً أن تكون دبي ضمن أهمّ 5 مراكز لوجستيّة حول العالم».

من جهته قال جوناثان إيميري: «يعدّ قطاع الخدمات اللوجستية فرصة واعدة لشركة الدار، ونشعر بالسعادة تجاه التطورات السريعة التي نحققها بالشراكة مع دبي الجنوب. نتعاون معاً لإنشاء مرافق لوجستية قابلة للتطوير لتواكب الطلب المستمرّ على المنشآت عالية المستوى في دولة الإمارات، لا سيما من الشركات العالمية مثل «كونيه+ناجل»، كما نواصل جهودنا للالتزام باستثمارنا المعلن بقيمة مليار درهم في قطاع الخدمات اللوجستيّة، ونتطلّع للإعلان عن المزيد من المشاريع قريباً».

وشدد لي أيونز من جانبه على دور وأهمية التعاون طويل الأمد مع دبي الجنوب والدار لدعم جهود «كونيه+ناجل» التوسعية، وأشاد بالموقع الاستراتيجي لمشروع «إي.زي.دبي»، الذي تم تصميمه بعناية كمنطقة مخصّصة للتجارة الإلكترونية من قبل دبي الجنوب، وبقدرات التطوير الهائلة لشركة الدار، إلى جانب الخبرة العالمية الواسعة لشركة «كونيه+ناجل» في مجال لوجستيات التجارة الإلكترونية، سيُسهم في دعم التعاون المتبادل من خلال إنشاء المركز الجديد.

تعد المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب مثالاً للابتكار اللوجستي ضمن بنية تحتية متطورة حيث توفر خدمات وعمليات متميزة بالإضافة إلى ربط مباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي. وتتألف المنطقة اللوجستية من مناطق متعددة تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى محطات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي، وإي.زي.دبي، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية التعاقدية.

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