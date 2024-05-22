2.42 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.42 مليار درهم تمت عبر 759 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 556 مبايعة بقيمة 1.41 مليار درهم، منها 46 مبايعة لأراضٍ، و373 مبايعة لوحدات سكنية و137 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة اليفرة 1 المبايعات من حيث القيمة بـ235 مليون درهم عبر 99 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بقيمة 104 ملايين درهم نتجت عن 44 صفقة، وثالثاً منطقة الممزر بـ85 مليون درهم عبر صفقة واحدة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 753 مليون درهم تمت عبر 144 معاملة، منها 49 رهناً لأراضٍ، و76 رهناً لوحدات سكنية، و20 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 59 هبة بقيمة 262 مليون درهم.

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