«أبوظبي الأول» نحو حصة 61.2 % في «يابي كريدي»
أعلنت 3 مصادر مطلعة أن بنك أبوظبي الأول يجري محادثات وصلت لمرحلة متقدمة للاستحواذ على حصة مجموعة كوتش التركية البالغة 61.2 % في بنك يابي كريدي ومقره إسطنبول، مقابل نحو 8 مليارات دولار.
وقالت المصادر، إن العمل جارٍ لوضع اللمسات النهائية للصفقة المحتملة لرابع أكبر بنك خاص في تركيا.
وارتفعت أسهم يابي كريدي بما يصل إلى 6.7 % في إسطنبول، في حين ارتفع سهم كوتش القابضة 3.7 %. وقال أحد المصادر إن كوتش طلبت نحو 8.5 مليارات دولار مقابل أسهمها في يابي كريدي، وإن «أبوظبي الأول» عرض نحو 7.5 مليارات دولار.
وتمتلك كوتش للخدمات المالية حصة 40.95 % في يابي كريدي، بينما تمتلك كوتش القابضة 20.22 %.
وتبلغ القيمة السوقية للبنك نحو 9 مليارات دولار، ارتفاعاً من حوالي 7.5 مليارات دولار في أوائل الشهر الماضي. وقال مصدر ثان، إن قيمة الصفقة المتوقعة ستقدر قيمة البنك بأكمله بين 13 و14 مليار دولار.