100 مليون مسافر عبر مطار دبي بحلول 2027

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي سيصل إلى 100 مليون مسافر بحلول العام 2027، مشيراً إلى أن التوقعات للسنوات الثلاث المقبلة تحمل مؤشرات نمو إيجابية بدعم من زيادة التدفقات السياحية، ونشاط الحركة الاقتصادية، وزيادة عدد الناقلات العاملة من مطار دبي، بالإضافة إلى توسعات كل من طيران الإمارات وفلاي دبي سواء من حيث عدد الوجهات أو حجم الأسطول.

وقال الجوكر في لقاء صحافي عبر تقنية الفيديو بمناسبة الإعلان عن النتائج الربعية التاريخية للمطار: إن مطارات دبي تتوقع ارتفاعاً في أعداد المسافرين عبر مطار دبي خلال فترة الإجازات الصيفية. مشيراً إلى أن المطار اتخذ جميع الاستعدادات والإجراءات لضمان انسيابية الحركة خلال فترة الذروة، مع توفير أفضل الخدمات للمسافرين بدعم وتنسيق مشترك مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح الجوكر أن إجمالي عدد المسافرين مع نهاية العام الجاري سيصل إلى 91 مليون مسافر، ثم يرتفع العدد إلى 93 مليون مسافر خلال العام المقبل، ثم يقفز لعدد إلى 98 مليون مسافر بنهاية 2026، وذلك قبل الوصل إلى 100 مليون مسافر في 2027، مشيراً إلى أن المطار قادر على الوصول بالطاقة الاستيعابية لنحو 120 مليون مسافر قبل الانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف الجوكر إن استدامة نمو أعداد المسافرين عبر مطار دبي تأتي بفضل التكاتف والتعاون الوثيق مع الشركاء داخل وخارج المطار، وبجهود فرق العمل التي تعمل على مدار الساعة من أجل توفير تجربة سفر سلسة وممتعة لجميع المسافرين، مشيراً إلى الدور الكبير للفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي يتم تنظيمها في دبي بتعزيز أرقام المسافرين عبر المطار وزيادة التدفقات السياحية.

وقال الجوكر إن الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي يمكن أن تصل إلى نحو 120 مليون مسافر سنوياً خلال الفترة المقبلة، عبر التوسع في تحسين الإجراءات وتبني المزيد من الحلول التكنولوجية لرفع الكفاءة التشغيلية ودمج وتسريع الإجراءات لتقليص الزحام وإنهاء الإجراءات، مشيراً إلى إن مطارات دبي تعمل بشكل متواصل على تعزيز تجربة السفر من خلال تنفيذ المبادرات المبتكرة، التي تمنح المسافرين، عبر مطار دبي الدولي تجارب سفر مميزة وسلسة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية على مستوى العالم، التي ستمكن المتعاملين من إنهاء إجراءات السفر في وقت قياسي.

مطار آل مكتوم

وقال الجوكر: إن مطار آل مكتوم يعمل حالياً من خلال مبنى مسافرين بطاقة استيعابية تصل إلى 27 مليون راكب سنوياً، متوقعاً أن يشهد المطار نمواً ملحوظاً في حركة المسافرين بداية من الربع الأول أو الثاني من العام 2026، مع بداية الانتقال التدريجي لعدد من الرحلات من مطار دبي الحالي، وذلك لحين اكتمال المرحلة الأولى من مشروع المطار الجديد بسعة 150 مليون مسافر والتي ستشهد عند إنجازها انتقال طيران الإمارات إلى مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف الجوكر إن مستويات النمو التي سجلها مطار دبي الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري بوصوله إلى 23 مليون مسافر ساهمت في رفع التوقعات السنوية لحركة المسافرين عبر المطار لتصل مع نهاية العام الجاري إلى 91 مليون مسافر، مشيراً إلى أن مواصلة كل من طيران الإمارات وفلاي دبي استلام طائرات جديدة وتوسيع شبكة رحلاتهما يساهم في دعم النمو المستقبلي في عدد المسافرين عبر المطار.

الأعياد

وأضاف إن فترة الأعياد عادة ما تكون فترة مزدحمة، لكن فرق المطار دائماً على أهبة الاستعداد للتعامل مع فترات الذروة الموسمية بهدف توفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف، مشيراً إلى أن جميع فرق العمل في مطار دبي الدولي، والتي تتمتع بأعلى مستويات الخبرة، تحرص على توفير تجربة سفر ممتعة ومريحة خلال مواسم الذروات بشكل عام.

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