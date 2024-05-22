«إمباور» تكرم موظفيها وتحتفي بـ 20 عاماً من التميز

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بمرور 20 عاماً على تأسيسها، وكرمت موظفيها المبدعين والمتميزين ممن أمضوا 15 و10و5 سنوات في خدمة المؤسسة، خلال حفل عشاء أقامته في فندق جراند حياة دبي، بحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء الإدارة العليا، وأكثر من 800 موظف على اختلاف وتنوع عناوينهم الوظيفية.

ووصف بن شعفار فرق العمل بأنهم «أغلى ما تملك المؤسسة» وقال في كلمته: إن نجاحات وإنجازات «إمباور» وريادتها العالمية بوصولها إلى أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم ما كان ليتحقق لولا تفاني فرق العمل الإدارية والفنية والتقنية والهندسية، مؤكداً أن دبي تفخر بهذه الكفاءات واحترافيتها العالية ومساهمتها في تحقيق رؤية قيادتها الحكيمة، التي دعمت وساندت المؤسسة، ووفرت لها كل أسباب الرعاية والنجاح لتصل إلى ما وصلت إليه.

وشدد على أن وصول «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم هو ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أراد للمدينة أن تكون الرقم واحد على كل الصعد، وعبر بن شعفار عن يقينه بقدرة فرق عمل «إمباور» على جعل المسافة بينها وبين أقرب منافسيها في قطاع تبريد المناطق كبيرة جداً.

ولفت إلى أن بيئة العمل في «إمباور» باتت نموذجاً لبيئة العمل المثالية المفعمة بالشفافية والتمكين والعرفان بجهود موظفيها المميزين، الذي يعكس تكريمهم تقدير المؤسسة لجهودهم وعطائهم، وترسيخ نهجها في دعم كوادرها.

وشارك بن شعفار الحضور أهم إنجازات «إمباور» والإيرادات القياسية، التي حققتها المؤسسة، ونمو محفظة مشاريعها، كماً ونوعاً، وتنامي شبكات التوزيع لتغطي قريباً معظم مناطق دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز