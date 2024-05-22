شباب «الإمارات للألمنيوم» يتعرف إلى الابتكارات الجديدة بوادي السيليكون

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس شباب الإمارات العالمية للألمنيوم بعثة لزيارة الشركات والجامعات في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف إلى أحدث الابتكارات العالمية والتقنيات الحديثة.

تأتي الزيارة في إطار أنشطة منصة «فرصة» التي يقودها مجلس الشباب وفريق التعلم والتطوير التابع للشركة من أجل تمكين الشباب من الحصول على الدورات التدريبية لتعزيز المهارات القيادية ومواكبة تحولات الثورة الصناعية الرابعة وتلبية متطلبات الاستدامة والعلوم والتكنولوجيا.

وتعاون مجلس شباب الإمارات العالمية للألمنيوم مع الشركات التقنية والجامعات في وادي السيليكون بما فيها شركات جوجل وآبل وتسلا وأمازون ومايكروسوفت وجامعة ستانفورد للاطلاع على الفرص المهمة التي توفرها التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات المتبعة لتعزيز قدرة الشركات على مواكبة التغيرات ودعم الابتكار.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تركز الإمارات العالمية للألمنيوم على تمكين جيل جديد من الكوادر وصقل مهاراتهم لدعم نمو أعمالنا في المستقبل، ونضمن إعداد شباب الشركة لتحقيق نقلة نوعية في أعمالنا من خلال هذه البرامج.

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