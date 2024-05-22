المصدر: دبي - البيان

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وقع عدد من المؤسسات العاملة في القطاع البحري واللوجستي اتفاقيات شراكة مع أسبوع الإمارات البحري والفعاليات المرتبطة به، بما في ذلك مؤتمر ومعرض «سيتريد» للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، أبرز فعاليات أسبوع الإمارات البحري، وذلك قبل عام كامل من موعده المقرر في مايو 2025.

وتضم قائمة المؤسسات التي وقعت اتفاقيات الشراكة: اللجنة الوطنية للشحن والإمداد بدولة الإمارات (نافل)، وجمعية وكلاء الملاحة بدبي، ومعهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا فرع الإمارات، والمعهد البحري في الإمارات، والرابطة النسائية الدولية للشحن والتجارة، والمعهد الدولي للمسح البحري فرع الإمارات، ومعهد وسطاء السفن المعتمدين (ICS) فرع الإمارات. وقد أعلنت هذه المؤسسات السبع دعمها لـ «أسبوع الإمارات البحري» خلال حفل الاستقبال الذي نظمته شركة «سيتريد ماريتايم».

ويعقد «أسبوع الإمارات البحري» تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في الفترة من 5 إلى 9 مايو 2025. وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في الوزارة: سرعة انضمام الشركاء إلى أسبوع الإمارات البحري دليل على الدور المهم للقطاع البحري في الأعمال التجارية وأهمية المجموعة البحرية الإماراتية على المستوى العالمي.

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