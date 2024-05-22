«فيديليس بارتنرشيب» تفتتح مكتباً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «فيديليس بارتنرشيب»، وتعمل في مجال التأمين وإدارة الاكتتاب، عن افتتاح مكتب لها في أبوظبي، وذلك في إطار خططها الطموحة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وأكد ريتشارد كولسون، الرئيس التنفيذي للتأمين ونائب رئيس قسم الاكتتاب لمجموعة «فيديليس بارتنرشيب»، على أهمية هذا التوسع، قائلاً: يمثل افتتاح مكتبنا في أبوظبي تطوراً إيجابياً آخر في خططنا الطموحة للتوسع، حيث يتيح لنا وصولاً مباشراً إلى سوق نابض بالحياة مليء بفرص كبيرة لنمو الأعمال. كما يشكل جزءاً من التزامنا الراسخ بتوسيع شبكة خدماتنا بما يتناسب مع انتشار عملائنا ووسطائنا ومستثمرينا.

من جانبه، قال ماثيو وارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «فيديليس الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا»: يمثل هذا التوسع فرصة استثنائية لجلب هذه القدرات إلى أسواق ومستثمرين جدد في المنطقة.

ونتطلع إلى لقاء شركائنا وعملائهم بشكلٍ شخصي وتعزيز حضورنا في أبوظبي والشرق الأوسط. وقال يوسف القارح، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الاكتتاب بالشركة: يجسد افتتاح مكتب «فيديليس بارتنرشيب» التزامنا الراسخ تجاه أبوظبي والمنطقة بأكملها.

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