«سفين» تختبر قاطرة كهربائية للخدمات البحرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «سفين»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن قيامها باختبار قاطرة كهربائية ضمن أسطول خدماتها البحرية، وهي القاطرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي سيتم تشغيلها في ميناء خليفة الذي يعد المركز الرئيسي لعمليات مجموعة موانئ أبوظبي.

وتتميز القاطرة، التي تم الكشف عنها خلال الدورة الـ 27 من المؤتمر والمعرض والجوائز العالمية للقطر والإنقاذ لعام 2024 في دبي، بكونها قاطرة كهربائية بالكامل، توفر العديد من المزايا بما في ذلك الانبعاثات الصفرية من «الخزان إلى المروحة»، والكفاءة التشغيلية الكبيرة بفضل قوة قطر تبلغ 70 طناً تمكنها من التعامل مع أكبر السفن بكفاءة عالية وتكلفة فعالة بسبب انخفاض تكاليف الصيانة مقارنة بنظيراتها العاملة بالديزل.

ومن المتوقع أن تمهد هذه المبادرة التجريبية الطريق لاستراتيجية كهربة أسطول الخدمات البحرية بشكل رسمي. وتشمل الخطط المستقبلية إنشاء مرفق شاطئي قادر على توفير 1.5 ميجاوات من الطاقة لشحن وتوفير الخدمات لمثل هذه القاطرات، ما يعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير بنية تحتية مستدامة، واستعدادها التام لدعم السفن التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي - القطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع طموحاتنا المحلية والعالمية لتوفير عمليات بحرية ذات كفاءة عالية، مع الحفاظ على البيئة في الوقت نفسه. كما تؤكد هذه الخطوة على التزام موانئ أبوظبي بتحقيق مستقبل مستدام.

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