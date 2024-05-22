شراكة بين «فوو» و«إنسايتر» لتمكين الاستفادة من البيانات

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت شركة «فوو» العاملة في حلول البرمجيات وتقديم الخدمات المالية للمؤسسات، شراكة مع وكالة «إنسايتر» بهدف تقديم تحليلات البيانات المتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي الشراكة بين «فوو» و«إنسايتر» نتيجة لسلسلة من التجارب الميدانية الناجحة لإثبات المفهوم مع عدد مختار من عملاء «فوو»، حيث تبرز الفوائد الكبيرة لدمج تحليلات البيانات المتقدمة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الحالية. وتقوم منصة أصول البيانات الخاصة بـ «إنسايتر» بتعديل قدراتها بمهارة لتناسب قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تحول البيانات المالية الخام المعقدة إلى رؤى قيمة حول الملفات الشخصية وسلوك العملاء والأنماط المخفية.

وقال غدي الريس، المدير العام والشريك الإداري في «فوو»: تعد هذه الشراكة الاستراتيجية مع «إنسايتر» خطوة رئيسية نحو دمج تحليلات البيانات الأكثر تطوراً والذكاء الاصطناعي في عروضها، مما يضمن أن العملاء ليس فقط تلبي متطلبات السوق المالي الديناميكي ولكنها تتجاوزها.

من جهته، قال ميشيل كيلزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسايتر»: ستؤدي هذه الشراكة بين قدرات تحليلات البيانات الرائدة لشركة «إنسايتر» وخبرة «فوو» في التكنولوجيا المالية وفهمها العميق للمنظومة المالية في المنطقة، إلى دفع المزيد من الابتكار في الخدمات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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