«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى «A+»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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رفعت وكالة «فيتش»، التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة من المستوى «A» إلى «+A»، مؤكدة أنها استندت بذلك إلى آفاق النمو الواعدة للإمارة على المدى المتوسط، والمشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتعددة فيها، ومواصلتها لخطط التنويع الاقتصادي.

وأشارت الوكالة في تقريرها السنوي إلى أن المشاريع السياحية الكبيرة في رأس الخيمة، بما فيها الفنادق ذات المستوى العالمي، والمنتجعات الشاطئية الفاخرة، والمرافق الترفيهية المتميزة، تعد بمثابة فرصٍ واعدة للمستثمرين، وعناصر مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مرونتها الاقتصادية.

وأكدت الوكالة أن تلك المشاريع الكبرى تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، متوقعة أن تواصل رأس الخيمة جذب الاستثمارات العالمية، ونتيجة لذلك تتوقع أن تحقق الإمارة نمواً بنسبة 6.2 % في العام 2024، و5 % في 2025.

وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: يأتي رفع وكالة «فيتش» العالمية، للتصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى المستوى «A+» ليجسد نجاحها في ترسيخ دعائم بنية اقتصادية قوية ومرنة ومتنوعة، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إذ تشهد الإمارة نمواً كبيراً منذ عدة أعوام، حتى أصبحت اليوم مركزاً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف.

وأضاف المتحدث: لا شك أن التقرير سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بإمارة رأس الخيمة، وسيسلط الضوء على فرصها الاقتصادية والتجارية، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق المزيد من النمو بالتزامن مع قرب اكتمال المشاريع الاستثمارية الكبرى، وجني ثمار خطط التنمية المستدامة والشاملة عبر مختلف القطاعات.

وأشار تقرير «فيتش» إلى أن التوقعات بارتفاع حجم الإيرادات الحكومية ساهمت في تعزيز التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة، حيث توقعت الوكالة نمو مساهمة الإيرادات الحكومية للإمارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024 إلى 22,9 %، وفي 2025 إلى 21,8 %، مقابل 20 % العام 2022، و21,5 % في 2023.

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