العقارات ترفع «سوق دبي» بمكاسب 2.8 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات، أمس، إذ صعد مؤشر السوق 0.19% أو ما يعادل 8 نقاط، مسجلاً مستوى 4075.18 نقطة، ليربح السوق نحو 2.8 مليار درهم بدعم قطاع العقارات، الذي ارتفع بنحو 2.84%، وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 688.76 مليارات درهم، في نهاية جلسة أول أمس، إلى 691.55 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهما «جي إف إتش المالية» و«إعمار العقارية» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 4.95 و4.4% على التوالي، في حين استحوذ سهم «دبي الإسلامي» على سيولة جاوزت 44.1 مليون درهم، تعادل 11.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 395 مليون درهم، ليغلق السهم عند 5.6 دراهم، وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم بنك السلام- البحرين 3.96%، وديار للتطوير 3.6%.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 24.6 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 172.97 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 148.35 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9008.64 نقاط، منخفضاً بـ0.32% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 194.3 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 126.16 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 84.2 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم رابكو للاستثمار 9.9%، جي إف إتش المالية 5%، ومجموعة أغذية 4.46%، وإي سفن - أذونات 3.1%. وشهد سوق أبوظبي، خلال الجلسة تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 45.8 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة بسعر 3.05 دراهم للسهم على 15 مليون سهم من أسهم الشركة.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.55 مليار درهم، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و395 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 399.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 32.9 ألف صفقة.

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