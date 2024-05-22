«ديار للتطوير» تتسلم 300 مليون درهم من «ليمتلس»

المصدر: دبي - البيان

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تسلمت شركة ديار للتطوير 300 مليون درهم من شركة ليمتلس، وهو المبلغ المتبقي من اتفاقية التسوية الودية التي وافقت عليها عمومية الشركة في نوفمبر 2022.

ووقعت «ديار» اتفاقية ودية مشروطة مع ليمتلس بمبلغ 500 مليون درهم، لتسوية نزاع قانوني حول مجموعة أراضٍ، وتسلمت ديار مبلغ 200 مليون درهم عام 2022 عند توقيع الاتفاقية، بحيث يتم سداد المبلغ المتبقي وهو 300 مليون درهم خلال 18 شهراً من توقيع الاتفاقية.

أثر مالي

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أكدت «ديار» أنها استلمت أول من أمس المبلغ المتبقي 300 مليون درهم، وسيكون أثره على المركز المالي ونتائج الشركة بتسجيل صافي أرباح بقيمة 44.1 مليون درهم، ضمن بياناتها المالية للربع الثاني 2024.

وتلتزم «ديار للتطوير» بتصميم وتطوير مشاريع ينسجم فيها المجتمع والبيئة، وتسعى لإنشاء مساحات تتيح للسكان العيش والعمل والازدهار بتناغم تام، لمنحهم شعوراً حقيقياً بالإنجاز.

ويشكل هذا الالتزام بالنسبة لنا نهجاً وليس مجرد نموذج عمل، كما تحرص الشركة عبر مشاريعها النوعية على توفير تجارب معيشية تترك أثراً إيجابياً على حياة الناس، وبناء مجمعات سكنية تتناغم فيها الطبيعة مع حداثة التصميم، مما يسهم في تعزيز رفاهية الفرد والمجتمع، ويمهد الطريق لتحقيق نمو مستدام.

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