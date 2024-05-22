تعاون «مالية عجمان» و«الاتحادية للضرائب» لتعزيز معايير الإفصاح وأمن المعلومات

المصدر: عجمان - البيان

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أبرمت دائرة المالية في عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب مُذكرة تفاهم بشأن قواعد ومعايير الإفصاح عن المعلومات التي بحوزة الهيئة أو موظفيها، وتعزيز الإجراءات الرقابية لضمان المُحافظة على أمن وسرية المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات المُتبعة في هذا المجال. وقع الاتفاقية مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، وخالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار ترسيخ التعاون المشترك وتعزيز بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، والالتزام بالتشريعات المنظمة للإفصاح عن المعلومات.

وأكّد مروان آل علي أن الدائرة تعمل على ترسيخ مفهوم التكامل والترابط مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الجميع وتعزيز تنافسية الإمارة ودولة الإمارات، منوّهاً إلى أن المذكرة تُعَدُّ خطوة إيجابية نحو تعزيز علاقة التعاون الاستراتيجي البنّاء بين دائرة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.

وقال خالد البستاني إن مذكرة التفاهم توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات يتميز بالوضوح ، بما يُسهم في تعزيز علاقات التعاون بين الهيئة والدائرة استناداً لأفضل المعايير المؤسسية، وترسيخ مقومات التنسيق المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وبما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال، مُؤكداً حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية للمُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي.

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