الفردان للصرافة تعزز شراكتها مع «ريا»

المصدر: دبي - البيان

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تعمل الفردان للصرافة على تعزيز شراكتها مع «ريا» للحوالات المالية- وهي شركة عالمية رائدة في تحويل الأموال حول العالم للاستفادة من 583 ألف موقع من مواقع «ريا» في حوالي 200 دولة وإقليماً حول العالم، من أجل الارتقاء بتجربة العملاء وتحسين الكفاءة والتعاملات الدولية.

وتلبي التجربة الجديدة متطلبات الحوالات المالية الواردة وتعزز الخدمات المقدمة للعملاء، لتمنحهم خيارات استلام النقد من خلال ريا، وبهذا يحظى عملاء ريا بمزيد من الراحة والسهولة لاستلام حوالاتهم من خلال شبكة الفروع الواسعة لشركة الفردان للصرافة في أنحاء الإمارات.

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان : «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع شركة ريا للحوالات المالية، ما سيسهم في دعم قدراتنا للتعامل مع الحوالات الواردة، ويمكننا من تقديم خدمات أكثر سهولة وراحة وأمانًا لعملائنا، ويتيح لهم استلام حوالاتهم الواردة إلى الإمارات بكل يسر».

وقال مانويل فيلينا، المدير التنفيذي لشركة ريا في الشرق الأوسط: «تمثل شراكتنا مع الفردان مرحلة جديدة من عملنا في المنطقة، ونتطلع إلى التعاون، الذي يجمع بين الخبرة المحلية والشبكة الدولية الواسعة كي نعزز معايير التميز والابتكار في التحويلات المالية في المنطقة.

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