تعاون «العربي المتحد» و«نتورك إنترناشيونال»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك العربي المتحد عن تعاونه مع «نتورك إنترناشيونال»، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتوفير حلول الدفع الشاملة، ومتعددة القنوات الخاصة بالشركة لعملائه في الإمارات.

وسيسهم التعاون في تمكين «العربي المتحد» من توسيع نطاق خدمات استحواذ التجار وقبول البطاقات والمدفوعات من «نتورك إنترناشيونال» لعملائه من الشركات، إلى جانب مجموعتها الكاملة من حلول المدفوعات المدعومة بالتكنولوجيا عبر نهج متكامل متعدد القنوات وآمن وقابل للتطوير تم الاستثمار فيه بصورة جيدة.

وقال نائل مراد، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في البنك العربي المتحد: «سعداء بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال» لتوفير حلول الدفع عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لعملائنا من الشركات. ويمثل التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة، ضمن عروضنا من المنتجات المصرفية التي نقدمها للشركات».

وقال نيراج كومار، مدير المعاملات المصرفية العالمية في البنك العربي المتحد: «نهدف من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، التي توفرها «نتورك إنترناشيونال» إلى تعزيز تجارب الدفع لدى عملائنا وتبسيط العمليات ورفع الكفاءة».

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