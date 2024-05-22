«إعمار العقارية» تطلق مشروعاً جديداً بـ 55 ملياراً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «إعمار العقارية» أحدث مشاريعها «ذا هايتس كانتري كلوب أند ولنس» بتكلفة تطويرية 55 مليار درهم. يمتد المشروع على مساحة 81 مليون قدم مربعة.

يجمع المخطط الرئيسي الجديد للمشروع بين الرفاهية والراحة، ويتميز بموقع استراتيجي يبعد 10 دقائق فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، الذي يخضع حالياً لعملية توسعة ضخمة ستحوله إلى بوابة عالمية ضخمة، حيث سيصبح الأكبر في العالم بخمسة أضعاف حجمه الحالي، مع قدرة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً.

مسطحات مائية

ويمتاز «ذا هايتس كانتري كلوب أند ولنس» بمركز صحي مصمم وفقاً لأعلى المعايير العالمية. ويتكامل ذلك مع مسطحات مائية وشبكة شاملة من مسارات الدراجات والجري وحدائق واسعة، وساحات للفعاليات، لتشكّل مجتمعة 1.3 مليون متر مربع من المساحات المفتوحة.

وقال محمد العبار مؤسس «إعمار»: يمثل «ذا هايتس كانتري كلوب أند ولنس» استجابتنا لرؤية دبي التقدمية في تعزيز الرفاهية. لقد سعينا إلى تشكيل بيئة تتجاوز الجوانب التقليدية لأسلوب العيش الفاخر، حيث نقدم نمط حياة شاملاً يعزز الصحة البدنية والذهنية للسكان.

تميز معماري

ويقدم «ذا هايتس كانتري كلوب أند ولنس» مجموعة من المساكن التي تعد تجسيداً مختلفاً للتميز المعماري، ويوفر خيارات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات.

كما يضم المخطط الرئيسي مدارس ومستشفيات ومساجد ومساحات تجارية واسعة تضم مجموعة متنوعة من خيارات التسوق. ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز