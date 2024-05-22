تدشين «سيمبوليك أورا» بـ 150 مليون درهم في الفرجان

المصدر: دبي - البيان

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دشنت «سيمبوليك» للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة «سبيديكس» مشروعها الجديد «سيمبوليك أورا»، في حي الفرجان الحيوي بدبي. ويضم المشروع، والذي تبلغ تكلفته 150 مليون درهم، 72 شقة سكنية فاخرة.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية لمشروع «سيمبوليك أورا» في يونيو المقبل، مع تسليمه في مارس 2026. ويتمتع المشروع بموقع مميز في دبي، حيث يقع على بعد 15 - 20 دقيقة فقط من المناطق التجارية الرئيسية في الإمارة، مثل وسط دبي ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة.

ويوفر المشروع مجموعة من خيارات الإقامة في منطقة الفرجان، حيث يركز تصميم الوحدات السكنية على الجمع بين أسلوب الحياة العصرية والوعي البيئي، مما يوفر مزيجاً من الأناقة المعمارية والاستدامة.

وقال مرتضى معز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيمبوليك» للتطوير العقاري ومجموعة «سبيديكس»:

يسعدنا إطلاق مشروع سيمبوليك أورا في الفرجان بعد أقل من ستة أشهر على مشروعنا الأول، سيمبوليك ألفا في منطقة ليوان، الذي حقق نجاحاً مبهراً وشهد بيع وحداته السكنية بالكامل بعد ثلاثة أشهر على إطلاقه.

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