مشاركة قياسية بمعرض «ديكوبيلد» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتم معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2024» فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، مسجلاً مشاركة قياسية للشركات المحلية والعالمية والزوار والمهتمين بقطاع الإسكان، حيث شهد الحدث الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع «ليدر» لتنظيم المعارض، استقطاب آلاف الزوار.

وأكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن نجاح المعرض أثبت التزام دبي بتبني أحدث التقنيات في البناء والتصميم، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار.

وقالت إنه تم عرض أحدث الابتكارات في مجالات التكنولوجيا والبناء المستدام، مما يجسد رؤية دبي المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، كما أسهم الحدث بشكل كبير في توفير منصة للاطلاع على أحدث مشاريع الإسكان الحكومي والخدمات الإسكانية، وتقديم حلول مبتكرة في مجال البناء والتصميم، مما ساهم في تلبية احتياجات الساعين لبناء منازلهم، وعزز روح التنافس والابتكار بين الشركات المشاركة، وذلك ينعكس إيجابياً على مستوى تطوير منتجات وحلول جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال الإسكان وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتطور.

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