إقبال قوي على عقارات «ألف» في «إيكرس»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مجموعة «ألف» مشاركتها في معرض «إيكرس» العقاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شهدت طلباً قوياً على عقاراتها في الشارقة من قبل المسثمرين المحليين والدوليين والوكلاء.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «عرضنا في معرض «إيكرس» مشاريعنا العقارية الرئيسية، وهي حيّان والممشى أحد أبرز المشاريع في الشارقة، والتي تعكس التزام المجموعة بالارتقاء بالقطاع، لافتاً إلى أنها لاقت استحساناً كبيراً خلال المعرض».

وأعلنت مجموعة «ألف» أنها باعت 32 وحدة سكنية من مشروعي الممشى الشارقة وحيان في المعرض، وبرزت مشاريع الممشى الشارقة وحيان كأحدث الوجهات الرئيسية في الإمارة للباحثين عن تجربة معيشية مختلفة.

ويقع هذان المشروعان السكنيان بالقرب من مطار الشارقة الدولي ومجمعات مدارس الأطفال وجامعة الشارقة ومدينة الشارقة الطبية، ويجذب المشروعان المهتمين بالمعيشة الراقية.

وسيكون الممشى، المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات درهم، ومقره في منطقة المويلح، أول مجتمع سكني يمكن المشي فيه بالكامل في المدينة، فهو يجمع بين الحياة العصرية وتجارة التجزئة والترفيه في بيئة راقية صديقة للمشاة، وذكية من الناحية التقنية.

أما مشروع «حيان» فتبلغ تكلفة تطويره 3.5 مليارات درهم، ويمتد على حوالي 8.7 ملايين قدم مربعة، ويضم 1882 وحدة فيلا موزعة على ثلاث مناطق مختلفة. ويعزز المشروع، الذي يضم 80000 قدم مربعة من المحاصيل العضوية الصالحة للأكل، وأكثر من 40000 شجرة خضراء.

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