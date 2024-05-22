«أستيكو»: سوق عقارات دبي يواصل تعزيز جاذبيته الاستثمارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت شركة «أستيكو» للخدمات العقارية أن سوق العقارات في دبي يواصل مرونته وجاذبيته، التي تجعله وجهة للمستثمرين، مع توقعات باستمرار الإمارة في استقطاب عدد كبير من الوافدين، بفضل أدائها الاقتصادي القوي، والتزامها المستمر بتحسين جودة الحياة، وجذب الكفاءات المتخصصة.

وحدات سكنية

وكشف تقرير سوق العقارات للربع الأول 2024 الصادر عن الشركة أن سوق دبي شهد خلال الربع الأول تسليم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، تضم 7300 شقة و2750 فيلا. وفي الوقت الذي يمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بالربع السابق، فإن هذا الأداء يمهد في الوقت ذاته لمسار واعد خلال العام المقبل، ومن المتوقع أيضاً أن تدخل 30 ألف وحدة إضافية إلى السوق بحلول نهاية 2024.

وأضاف التقرير: «أما بالنسبة لنمو معدل الإيجارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقد مزج بين جانبين، فبينما ظل متوسط أسعار إيجارات الشقق والفلل دون تغيير تقريباً، جسد نمو معدل الإيجارات عبر المجتمعات المختلفة حالة من التباين. وعلى أساس سنوي تراجعت معدلات النمو لتسجل أرقاماً أحادية، حيث سجلت الفلل نسبة 6%، بينما سجلت الشقق نسبة 10%».

بيانات

وتشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى انخفاض قدره 4% في عدد العقود الجديدة الصادرة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، وبالفترة نفسها من العام الماضي. من ناحية أخرى، ارتفع حجم تجديد العقود بنسبة 5% على أساس ربع سنوي، و12% على أساس سنوي، مع موافقة العديد من المستأجرين على زيادات أعلى من المتوسط في الإيجارات.

وأضاف التقرير: «وكما هو الحال في سوق التأجير ظل متوسط أسعار البيع لكل من الشقق والفلل مستقراً نسبياً طوال الربع الأول من عام 2024، مع ملاحظة بعض الاختلافات على مستوى المجمعات السكنية، وبلغت معدلات النمو السنوية 6% للشقق و8% للفلل، على التوالي».

وأشار التقرير إلى أن العام الجديد شهد تغيراً تدريجياً في تفضيلات المشترين، حيث اكتسبت الشقق في المجمعات المعروفة قوة جذب متزايدة، مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ومرسى دبي، ووسط مدينة دبي. وعادة ما تحقق الشقق عائداً أعلى على الاستثمار، وهو ما يعزى إلى عوامل عديدة مثل انخفاض تكاليف الاستثمار الأولية، وزيادة الطلب على الإيجار، وارتفاع معدلات الإشغال، وفترات الشواغر القصيرة.

عقارات أبوظبي

ويشير التقرير إلى أن سوق أبوظبي شهد خلال الربع الأول استكمال 800 وحدة سكنية في العديد من المناطق الاستثمارية، تركز جزء كبير منها في منطقة شاطئ الراحة، وتمثلت أبرز التطورات التي شهدتها الإمارة في إطلاق مشروع قناة ياس السكني، وهو مشروع فلل ضخم وجديد يقع في نفس المنطقة، ومن المتوقع أن يكتمل هذا المشروع بحلول الربع الأخير من عام 2027، بهدف تسليم 1146 وحدة للمواطنين حصراً.

وطوال الربع الأول من عام 2024 حافظ سوق إيجارات الفلل والشقق على استقراره بشكل عام، حيث شهدت المشاريع الرئيسية والراقية طلباً كبيراً أدى إلى زيادة الإيجارات بنسبة 7 % - 10 % مقارنة بالعام السابق، خاصة بالنسبة للعقود الجديدة، واستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار إيجارات المساحات المكتبية عالية الجودة، والذي بدأ في 2023، حتى عام 2024.

وشهدت بعض المشاريع زيادة تتراوح بين 5% و7%، متأثرة بعوامل مختلفة مثل حجم الوحدة وشروط الدفع. وقد أسهمت في ارتفاع أسعار الإيجارات محدودية المساحات المكتبية الرئيسية في أبوظبي، إلى جانب الطلب المتزايد من الشركات المتوسعة، مدفوعة بالجهود الحكومية المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي.

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