إطلاق مشروع «روڤ هوم مراسي درايف» في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «روڤ للفنادق» عن تعاونها مع شركة «إرث» لإطلاق مشروع «روڤ هوم مراسي درايف» في الخليج التجاري بهدف تلبية الطلب المتزايد على العقارات الذكية. تم تصميم الوحدات السكنية، التي تتوافر حالياً للبيع، لتلائم التفضيلات المتنوعة للخبراء العصريين ورواد الأعمال الواعدين في الإمارات. ويضم المشروع مجموعة واسعة من الشقق المفروشة بالكامل ويوفر أجواء استثنائية ليرتقي بتجربة المعيشة الحضرية للسكان إلى أقصى الحدود.

يمتد المبنى على ثلاث مناطق متميزة على طوابق مختلفة، بما في ذلك طابق البوديوم والحديقة المفتوحة في الهواء الطلق والمساحة المخصصة على سطح المبنى، ويضم أحواض سباحة داخلية وخارجية ومساحات عمل مشتركة ومجموعة من مرافق الترفيه واللياقة البدنية.

ويضم المشروع مزيجاً من الاستوديوهات المفروشة بالكامل، والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم.

وقال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية لدى «روڤ للفنادق»: يعكس إطلاق «روڤ هوم مراسي درايف» التزامنا بتوفير كل ما هو جديد في مجال المشاريع السكنية الحديثة في دبي.

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