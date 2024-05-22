«كاربوني» مطعم نجوم هوليوود المفضل يفتتح فرعاً في دبي

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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يفتح مطعم «كاربوني» الواقع في وسط مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، ويشتهر بأنه مطعم نجوم هوليوود المفضل، أبوابه قريباً في فندق «أتلانتس ذا رويال» بمدينة دبي.

يتمتع المطعم بخبرة جيدة في كيفية إحداث ضجة كبيرة، ومن المقرر افتتاحه بداية عام 2025 داخل فندق دبي التاريخي، «ما يضيف المزيد من النجومية إلى سمعته الساحرة بالفعل»، حسب ما ذكر موقع «سكويريمي» مشيراً إلى أن رؤية أمثال هيلي بيري وتوني بينيت أمر عادي جداً في المطعم.

وفي حين أن كاربوني أصبح الآن مزاراً راسخاً وأحد معالم مدينة نيويورك، فقد نجح أصحابه في تصدير المطعم إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ميامي وباريس وهونغ كونغ - إضافة إلى منطقة الخليج. لا يعود نجاح المطعم إلى زيارة النجوم والأطباق المعدة خصيصاً لعرضها على تيك توك، حيث حصل على ثناء كبير من صحيفة نيويوركر ونيويورك تايمز. وقالت المصادر للموقع فإن كل الأطباق التي يتميز بها المطعم ستكون على قائمة المطعم في دبي.

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