إطلاق أداة مدرب الذكاء الاصطناعي لتحفيز المشروعات في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت شفرة، شركة التكنولوجيا المتخصصة في المنطقة، أداة مدرب الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تعد إضافة قيمة لمحفظة حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث تتيح هذه الأداة إنشاء شخصيات رمزية تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها القيام بدور ممثلي خدمة العملاء أو مساعدي الموارد البشرية أو محللي البيانات، ويمكن تزويد هذه الشخصيات الرمزية بقواعد معرفية مفصلة وبرمجتها للقيام بمهام مثل التوظيف أو الرد على استفسارات العملاء أو تفسير البيانات بدقة شديدة.

كما يمكن منحها سمات شخصية معينة تستخدم لتغيير استجابتها وأسلوب الحوار الخاص بها، حيث تعمل تكنولوجيا نماذج الإجراءات الكبيرة (LAM) على إدارة الأفاتارات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المصممة للقيام بمختلف المهام على نحو فعال، مع ضمان تحقيق الدقة والإنتاجية من دون تدخل بشري.

وبدعم من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين البارزين، تمتلك شركة شفرة 7 تسجيلات لبراءات اختراع قيد التقدم حالياً. وقد لاقى طرح أداة مدرب الذكاء الاصطناعي اهتماماً بين مستخدمي شفرة ورواد المجال.

وقال مارك وهبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شفرة: «تشهد منطقة الخليج تحولاً كبيراً نحو القوى العاملة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وتؤمن شفرة بأن الذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر المحفزة للتقدم وتمكين المشروعات من تحسين أدائها والبقاء في المقدمة. وترى نسبة كبيرة من الأعمال تبلغ 64 % أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في زيادة الإنتاجية ككل.

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