الإمارات للشحن الجوي تطلق خدمة «إيميريتس ديليفرز» في السعودية

المصدر: البيان

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أطلقت "الإمارات للشحن الجوي" منصتها لتوصيل التجارة الإلكترونية "إيميريتس ديليفرز Emirates Delivers" في المملكة العربية السعودية، لتتيح بذلك خدمة شحن دولية سريعة ومضمونة وذات تكلفة معقولة لمشتريات المتسوقين عبر الإنترنت في جميع أنحاء المملكة، من متاجرهم المفضلة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وسواء كانت المشتريات للاستفادة بالتوفير في فعاليات البيع بالتجزئة العالمية مثل "سايبر مونداي Cyber Monday" ومفاجآت صيف دبي، أو التسوق في المتاجر التي لا تقوم بالتوصيل إلى الشرق الأوسط، أو تصفح كتالوج أوسع من المنتجات والأحجام، أو شراء سلع ذات إصدار محدود، فإن خدمة "إيميريتس ديليفرز" توفر للمتسوقين السعوديين حلاً سلساً من الباب إلى الباب لتوصيل مشترياتهم من المتاجر الإلكترونية خلال 3 إلى 5 أيام عمل فقط.

وقال دينيس ليستر، نائب أول الرئيس للمنتجات والابتكار في الإمارات للشحن الجوي: "تعد "إيميرتس ديليفرز" بمثابة الجسر الذي يربط المتسوقين السعوديين بتجار التجزئة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبالإستفادة من شبكة وجهات طيران الإمارات العالمية وطائراتنا ذات البدن العريض وعدد رحلاتنا، فإن "إيميرتس ديليفرز" لديها القدرة لتلبية متطلبات عملائنا في جميع أنحاء المملكة. تشهد منطقة الشرق الأوسط الحاجة إلى المزيد من الخدمات في حلول التوصيل الموثوقة للمشتريات عبر الإنترنت، ومن هذا المنطلق، سنواصل توسيع نطاق خدمة "إيميريتس ديليفرز" بشكل مطرد، وإنشاء طرق جديدة لتسهيل عمليات التوصيل الدولي".

للاستفادة من الخدمة، يتعين على العملاء أولاً التسجيل مجاناً على موقع "إيميريتس ديليفرز"، حيث سيتم تخصيص عنوان شحن حصري لكلٍ منهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح ذلك للمستخدمين البدء فوراً في التسوق عبر الإنترنت من علاماتهم التجارية المفضلة، باستخدام العنوان الفريد عند تسجيل مغادرة موقع التسوق، لتصل شحناتهم إلى مرافق "إيميرتس ديليفرز" في كل دولة.

ويمكن للعملاء تقدير رسوم الشحن إلى المملكة العربية السعودية قبل تقديم طلبهم مع المتجر الإلكتروني، وذلك باستخدام حاسبة الشحن على موقع "إيميرتس ديليفرز". توفر الخدمة ميزة فريدة تتمثل في توضيح جميع التكاليف مقدماً، من دون تكاليف إضافية خفية أو مفاجئة عند وصول الشحنة إلى السعودية.

وبمجرد وصول المشتريات إلى مرافق "إيميريتس ديليفرز"، يقوم الوكلاء بفحصها للتأكد من وصولها سالمة والتقاط صور لها، قبل إعادة تغليفها بشكل مناسب للشحن الدولي. ومن خلال التخزين المجاني الذي يصل إلى 30 يوماً، تتيح "إيميريتس ديليفرز" للعملاء تجميع المشتريات من مختلف تجار التجزئة والبائعين ووضعها في طرد واحد لتقليل تكاليف الشحن التنافسية بالفعل.

وباستخدام خيار My Suite على موقع "إيميريتس ديليفرز"، يمكن للعملاء تأكيد الشحن، مع رؤية تتبع كاملة من وقت استلام البضائع في المرفق، وحتى تسليم الطرد لباب المنزل. وتتولى "إيميريتس ديليفرز" إنجاز جميع إجراءات الشحن والتخليص الجمركي، ما يجعل التسوق الدولي عمليةً سهلة.

يذكر أن خدمة "إيميريتس ديليفرز" قد أطلقت للمرة الأولى في العام 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل توسيع نطاق عملياتها إلى الكويت في عام 2023، حيث قدمت أفضل ما في التسوق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال إطلاق عالم من التسوق الدولي، يستفيد آلاف المتسوقين في الإمارات والكويت من الخدمة لنقل مشترياتهم من الملابس ومستحضرات التجميل والألعاب والكتب والأحذية والإكسسوارات وكذلك الفيتامينات والمكملات الصحية.

ولتجربة الخدمة، ستكون الشحنة الأولى للعميل من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية مجانية تمامًا، خلال الفترة من 21 مايو (أيار) الجاري وحتى 3 يونيو (حزيران) المقبل، وينطبق هذا العرض على خيار My Suite الجديدة المسجلة في المملكة العربية السعودية، ويسري على وزن يصل إلى 5 كجم للشحن من جميع الوجهات الثلاث (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة).

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