4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 4 مليارات درهم، تمت عبر 1367 صفقة.

وتم تسجيل 1142 مبايعة بقيمة 3.08 مليارات درهم، منها 73 مبايعة لأراضٍ، و868 مبايعة لوحدات سكنية، و201 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة اليفرة 1 المبايعات من حيث القيمة بـ 337 مليون درهم عبر 140 صفقة. وجاءت ثانياً منطقة رأس الخور الصناعية الأولى بقيمة 202 مليون درهم، نتجت عن 89 صفقة، وثالثاً منطقة الجداف بـ 177 مليون درهم عبر صفقتين.

وسجلت الرهون 707.7 ملايين درهم، تمت عبر 188 معاملة، منها 43 رهناً لأراضٍ، و116 رهناً لوحدات سكنية و38 رهناً لمبانٍ، وتم تسجيل 37 هبة بقيمة 201 مليون درهم.

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