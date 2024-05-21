«الصناعة» تستعرض أجندة منتدى «اصنع في الإمارات»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أمس تفاصيل منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تنطلق دورته الثالثة في مركز أبوظبي للطاقة يومي 27 و28 مايو الجاري، تحت شعار «استثمار.. ابتكار.. نمو». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وأدنوك، للتعريف بفعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات».

وشارك في المؤتمر، عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك».

مبادرات جديدة

ويشهد منتدى «اصنع في الإمارات» الإعلان عن فرص مشتريات وفرص استثمارية جديدة بمليارات الدراهم، كما سيتم الإعلان عن عدة مبادرات جديدة وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز الممكنات والحوافز، ودعم التحول التكنولوجي والابتكار، وتنافسية المنتجات الإماراتية، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين في جوائز «اصنع في الإمارات»، وسيتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محلياً، بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى.

منصة مثالية

وأكد عمر السويدي، أن منتدى «اصنع في الإمارات» منصة مثالية للتواصل وتبادل المعارف والخبرات بين القطاع الصناعي والخبراء والمستثمرين وجهات التمويل والموردين والمبتكرين ورواد الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد السويدي أن الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز البيئة التمكينية والمحفزة لأداء ونمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد الوطني. وقال: «يعد القطاع الصناعي في الإمارات من أكثر القطاعات تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

أكبر مساهم

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي أن القطاع الصناعي يشكل أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، وخلال العام الماضي ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي للناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 101 مليار درهم ليمثل 16.5% من الاقتصاد غير النفطي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي الذي تجاوزت قيمته 1.141 تريليون درهم.

وقال: لدينا برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، وهو مبادرة تدعم أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتم تصميم البرنامج للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، وتسريع تحولنا نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

وتابع: في عام 2023 أرسى برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي أكثر من 3500 مناقصة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليار درهم للشركات الحائزة على شهادات القيمة المحلية المضافة، مقارنة بـ 707 مناقصات تمت ترسيتها في عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، وهو ما يعكس نجاح البرنامج وطموحاتنا اللامحدودة.

فرص تصنيع

وقال الدكتور صالح الهاشمي، تلتزم أدنوك بتمكين فرص تصنيع محلية طويلة الأمد للقطاع الخاص تساهم في ترسيخ المكانة الصناعية للدولة، وتضمن استمرارية أعمالها، وتدعم جهودها لخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية. وسنقوم بتوسيع أهداف برنامجنا لتعزيز المحتوى الوطني، للمساهمة في دعم وتطوير نمو القدرات الصناعية للقطاع الخاص في الدولة.

ويشارك مصرف الإمارات للتنمية، في فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» كراعٍ ماسي، مؤكداً التزامه بدعم التقدم التكنولوجي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: تشكل مشاركة ‏المصرف في الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، فرصة مهمة للتفاعل مع قادة ‏ومستثمري ومبتكري القطاع الصناعي لإجراء حوارات شاملة وعقد شراكات ‏وصفقات جديدة ترتقي بالمشهد الصناعي في دولة الإمارات، وبما يعزز من مكانة المصرف محرّكا مالياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتقدم التكنولوجي.‏

ويشارك الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية في جلسة نقاشية بعنوان «صياغة النجاح الاقتصادي: المحفزات الذكية لاستدامة النمو الصناعي وتعزيز المكانة القيادية عالمياً في القطاعات الرئيسية».

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