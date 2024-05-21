نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج عالمي للتعايش والتعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفلت مجموعة سيدات الأعمال الدولية «IBWG» في أبوظبي أمس، بالذكرى الـ 30 على تأسيسها بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخة لبنى القاسمي.

حضر الاحتفال عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء وأعضاء مختلف مجموعات الأعمال، والشخصيات المرموقة، وأعضاء مجموعة سيدات الأعمال الدولية «IBWG».

وشهد الاحتفال العديد من الأنشطة والكلمات التي تناولت ما حققته سيدات الأعمال المشاركات بالمجموعة من قصص نجاح ملهمة بفضل البيئة الإماراتية التي تجتذب الناجحات من كافة بقاع العالم.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال كلمته في الحفل، أن ما حققته «سيدات الأعمال الدولية» من إنجازات دليل على نجاح الإمارات كنموذج عالمي للتعايش والتعاون بين البشر مهما اختلفت ثقافاتهم وجنسياتهم ولغاتهم، وهو النموذج الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ليكون مثالاً يحتذى في العالم من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات تعتز بكن جميعاً، ونأمل أن تكن فخورات بما حققتن من إنجازات على مدى الثلاثين عاماً الماضية.. أتمنى لكن جميعاً كل النجاح في عملكن الهام في الثلاثين عاماً القادمة وما بعدها».

وقال: «أنتن كمجموعة نسائية - وللنساء غالباً تحديات خاصة لتحقيق النجاح في هذا العالم، ومع ذلك، فإن قدرة النساء على أن يكن عوامل تغيير محلياً وعالمياً هي أكبر من أي وقت مضى وتستمر في النمو.. من الواضح أن مجموعتكن قد أثرت في حياة أعضائها وكذلك حياة أبوظبي نفسها.. لقد أوجدتم روابط وأنشطة تساعد في تحقيق مساهمات هامة لتحسين جودة الحياة للجميع، إناثاً وذكوراً على حد سواء، وبصفتي وزير التسامح والتعايش، أعترف بأن مشاركة المرأة المهمة قد مكنت بلدنا من بناء نموذج للتسامح والتعايش والازدهار ليكون مثالاً للعالم كله».

واختتم معاليه كلمته بالقول: «عندما نتحدث عن النساء كرائدات في مجتمعنا، يجب أن تشمل أفكارنا بطبيعة الحال إنجازات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث عملت سموها دائماً بناءً على إيمانها الصادق بأن المجتمعات ستنجح بشكل أفضل عندما تستفيد النساء في تلك المجتمعات من معرفتهن ومهاراتهن ورؤاهن وطاقاتهن في المهن والأعمال والفنون والصناعة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وباختصار، في كل جهد بشري، بما في ذلك تربية الأطفال بالشراكة مع الزوج، أهنئكن جميعاً في مجموعة سيدات الأعمال الدولية على جهودكن في تحقيق رؤية سموها لتمكين وتقدم المرأة في بلدنا».

وفي ختام الاحتفال قدمت جونيان رئيسة المجموعة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إطاراً رمزياً يمثل أحدث مبادرة للمجموعة لزرع 30 شجرة منغروف تكريماً لمعاليه بمناسبة الذكرى الثلاثين للمجموعة التي تدعم مشروع أبوظبي لزراعة 100 مليون شجرة بحلول عام 2030.

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