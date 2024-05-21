«AIM» العالمية تختتم مشاركتها في «منتدى قازان»

المصدر: قازان- البيان

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اختتمت مؤسسة AIM العالمية، لتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر والذي انعقد على مدار 6 أيام في المركز الدولي للمعارض «قازان إكسبو»، وشكل منصة محورية للخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم للتواصل وبحث سبل التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

بمشاركة أكثر من 80 دولة، وفر المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر منصة فريدة أمام الدول المشاركة لتعزيز العلاقات واستكشاف المبادرات المشتركة في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية.

وشارك داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية وقمة AIM للاستثمار، إلى جانب المتحدثين الرئيسيين في المنتدى، من خلال تقديم عرض تقديمي استعرض من خلاله ميزات البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، والتي تتمتع ببيئة استثمارية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي وخصائص اقتصادية قوية مثل الموقع الاستراتيجي والاحتياطات المالية القوية، والصناديق السيادية والإنفاق الحكومي المستمر على البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات.

وتؤكد هذه المشاركة التزام مؤسسة AIM العالمية بتسهيل الحوار والتعاون في مجال الاستثمار الدولي. وأبرمت المؤسسة على هامش المنتدى 5 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات والتنمية الاقتصادية على نطاق عالمي.

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