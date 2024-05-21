«كابسات» ينطلق اليوم في دبي بمشاركة 450 شركة عالمية

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات 2024» بنسخته الثلاثين اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستقطب معرض «كابسات» هذا العام أكثر من 450 شركة عارضة وقرابة 18 ألف زائر، ليشكّل بذلك منصةً رائدة للتواصل والتطور المهني، ومواكبة أحدث التطورات والرؤى المتعلقة بهذا القطاع إلى جانب المجالات التي تركّز على المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.

وتشمل المنتديات المُقامة في الحدث مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسة، ومن ذلك «أهميّة الذكاء الاصطناعي لصناعة الإعلام في منطقة الشرق الأوسط» و«من الأكثر إبداعاً: الإنسان أم الذكاء الاصطناعي؟» و«استكشاف إمكانات الرياضات الإلكترونية في قطاع البث» و«شباك التذاكر العربي»، وذلك بحضور ومشاركة 150 متحدثاً ومتخصصاً في هذه المجالات، ومن ضمنهم محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام؛ وسارة الجرمن، رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام؛ وكبير خان، مخرج وكاتب سيناريو ومصور سينمائي؛ وتميم فارس، رئيس ديزني بلس في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وليشا منسوخاني، الرئيسة التنفيذية للعمليات في ناس ديلي، سنغافورة، ويجسّد الحضور الواسع للشخصيات الإعلامية البارزة أهمية الحدث وقدرته على دعم مستقبل الصناعة ودفع التحول الإيجابي.

ويتضمن المعرض برامج ديناميكية متعددة للبحث والتواصل، فيشهد عودة «كونغرس المحتوى»، الذي يوفّر فرصاً لاستكشاف المشهد الإعلامي المتطور، إضافة إلى قمة «سات إكسبو»، التي تعدّ منتدى رائداً يستهدف الموزعين ويسهم في تعزيز الابتكار ضمن مجتمع التكنولوجيا الفضائية والأقمار الاصطناعية، وNextGen Content الذي يتيح عرض المحتوى حصرياً أمام أبرز صناع المحتوى والموزعين والمستثمرين في المنطقة، كما يوفر المعرض مساحات متميزة تهدف إلى تحفيز المناقشات وتبادل الرؤى حيال اقتصاد صناعة المحتوى والعمليات الفضائية المستدامة.

ويشكّل «كابسات 2024»، فرصةً فريدة للتواصل مع الشخصيات البارزة في مجتمع الإعلام العالمي، والتعرف إلى أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في إحداث التحول في الصناعة.

كما تنطلق اليوم النسخة الثانية من معرض «إنتيغريت ميدل إيست»، الحدث الأبرز في مجال التقنيات السمعية البصرية الاحترافية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستمر حتى 23 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بالتزامن مع «كابسات».

ويستضيف المعرض نحو 250 شركة عارضة إقليمية ودولية وأكثر من 50 مؤثرا، ويتيح الفرصة لاستكشاف الابتكارات ومنهجيات الدمج الملائمة في مجال التقنيات السمعية والبصرية، من خلال شاشات تفاعلية وأنظمة تحكم ذكية وتقنيات رسم للخرائط الرقمية وحلول تنظيم وإدارة الفعاليات الحيّة.

كما ستعود قمة (إنتيغريت ميدل إيست) بنسختها الثانية لتُقام خلال المعرض والتي ستجمع أبرز الرواد وقادة الفكر العالميين في التقنيات السمعية البصرية الاحترافية، لتقديم أهم الرؤى حول إمكانات السوق السريع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحث مختلف الاتجاهات الرئيسية.

250 شركة عارضة في «إنتيغريت ميدل إيست»

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